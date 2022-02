Volta às aulas na rede municipal de Educação acontece nesta segunda-feira (14) - Reprodução

Volta às aulas na rede municipal de Educação acontece nesta segunda-feira (14)Reprodução

Publicado 13/02/2022 07:26

Três Rios - Na próxima segunda-feira (14 ), as escolas da Rede Municipal de Ensino de Três Rios retornarão com as aulas presenciais, seguindo todas as orientações da equipe de Vigilância Sanitária, que visitou previamente as unidades escolares.

Das 36 escolas que compõem a Rede Municipal, apenas quatro, retornarão às atividades no dia 7 de março, por motivo de conclusão das obras de reforma. São elas: Jardim de Infância Municipalizado Dr. Valmir Peçanha, CIEP 290 – Planeta Criança, e as escolas Eurídice Ferreira e São João Batista.

A Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia pensa que este é o momento de vencer as dificuldades, sempre pensando no bem estar dos alunos e que, com a união de todos, venceremos com responsabilidade e segurança esse momento.

"O sentimento é de extrema felicidade em ver nossos alunos de volta às escolas da Rede Municipal de Ensino. O momento é de caminharmos todos juntos para que nossas crianças possam estar convivendo socialmente em nossas creches e escolas de Três Rios”, declarou o prefeito Joa.