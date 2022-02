Cartaz da repescagem para vacinação infantil contra a COVID-19 em Três Rios - Reprodução

Cartaz da repescagem para vacinação infantil contra a COVID-19 em Três RiosReprodução

Publicado 10/02/2022 20:13

Três Rios - A Secretaria de Saúde de Três Rios informa que, neste sábado (12), haverá a repescagem da vacinação infantil contra a COVID-19. Poderão ser imunizadas crianças de cinco a 11 anos com comorbidades e/ou deficiência e autistas (mediante apresentação de laudo médico) e crianças de cinco a 11 anos do público geral.

As vacinas oferta

as são a Coronavac, autorizada para crianças a partir de seis anos, mas não recomendada para crianças imunossuprimidas; e Pfizer pediátrica, autorizada para crianças de cinco a 11 anos.



ONDE A VACINAÇÃO OCORRERÁ:

- Sábado (12), das 08h às 12h;

Local: • Setor de Imunização; Cantagalo; Habitat; Pátio da Estação; Cidade Nova; Monte Castelo; Santa Terezinha; Bemposta; Moura Brasil; Pilões; Jaqueira; Morada do Sol; Rua Direita; Palmital; JK; Purys; Werneck Marine; Portão Vermelho; Ponte das Garças; Ponto Azul; Jaqueira; Cariri e Mãe Preta.

Para as crianças com deficiência ou comorbidades (cinco a 11 anos), os responsáveis legais deverão apresentar documento de identificação, comp. de residência, cartão SUS, laudo médico e o cartão de vacinação da criança.

Já para as do público geral (de cinco a 11 anos), os pais e/ou responsáveis legais deverão apresentar cartão SUS, comp. de residência, documento de identificação e o cartão de vacinação da criança.

Os pais ou responsáveis devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.