Máquinas trabalham na limpeza e desobstrução de vias em Três RiosDivulgação/Ascom

Publicado 15/02/2022 06:45

Petrópolis - O Governo Municipal de Três Rios iniciou esta semana com ações de limpeza, desobstrução de manilhas, bueiros, capina e retirada de barreiras nas estradas que fazem a ligação do centro com os bairros.

Diante disso, a Secretaria de Serviços Públicos está com sua equipe no bairro Vila Isabel, nas localidades da Morada do Sol e Palmital.

No Ciep 427 - Prefeito Alberto Lavinas, estão sendo executados serviços de capina, roçada e retirada de lixo verde. Na avenida Prefeito Samir Nasser, no Palmital, máquinas e homens realizam a retirada de uma barreira, fruto do desbarrancamento ocorrido após o temporal da última sexta-feira (11).

Equipes da Secretaria de Meio Ambiente, por meio da Subsecretaria de Drenagem Urbana, também estão nas ruas e bairros da cidade realizando desde da desobstrução de manilhas na vila Estrela e bueiros na rua Manoel Duarte, no Centro, como também a retirada de terra na estrada que dá acesso ao Canil Municipal na localidade conhecida como “Purizinho”.