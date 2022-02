Material triturado pelo equipamento será utilizado pela secretaria de Meio Ambiente, em um projeto piloto de compostagem - Divulgação

Publicado 13/02/2022 07:40 | Atualizado 13/02/2022 12:55

Três Rios - Nesta última semana a empresa de energia Light e a Secretaria de Meio Ambiente de três Rios realizaram uma ação experimental na avenida Rui Barbosa, no bairro Cantagalo. As equipes fizerem a poda da vegetação e os galhos foram triturados no local com o equipamento utilizado pela Light.

"Estamos realizando essa parceria com a Light, para dar celeridade aos serviços de poda de vegetação nas vias públicas. O uso do triturador evita o acúmulo de galhos nas calçadas, além de gerar um material que queremos usar para a compostagem no município", explicou o secretário de Meio Ambiente, Thiago Vila Verde.

O material que é triturado pelo equipamento será utilizado pela secretaria de Meio Ambiente, em um projeto piloto de compostagem que está sendo desenvolvido por técnicos da secretaria.