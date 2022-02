Miguel Pereira - Reprodução

Publicado 18/02/2022 21:27

Amanhã (18), as crianças de 5 anos a 11 anos que ainda não foram vacinadas podem receber a primeira dose do imunizante contra a covid-19 em Miguel Pereira. Segundo a prefeitura, a repescagem vai acontecer entre 14h e 18h o lado do Espaço da Criança. Será necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o documento oficial de identificação da criança (Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade). Além disso, o responsável terá que apresentar um documento original com foto no momento da aplicação.