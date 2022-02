Miguel Pereira fica no Vale do Café - (Imagem: Reprodução/Luan Costa)

Publicado 11/02/2022 13:55

A guia de pagamento do IPTU 2022 já está disponível para a população de Miguel Pereira. O contribuinte pode retirar a guia de cota única ou optar pelo parcelamento do imposto municipal diretamente no site da prefeitura. Basta acessar a seção "Arrecadação" e solicitar a emissão do IPTU.