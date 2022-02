Equipe vistoria áreas atingidas - Reprodução/Prefeitura

09/02/2022

Devido às fortes chuvas que atingiram Miguel Pereira, as equipes da prefeitura e da Secretaria de Defesa Civil estiveram no 3° Distrito na manhã desta quarta-feira (09) para analisar os imóveis e verificar aqueles que podem estar em risco. Conforme informou O DIA, o forte temporal que atingiu Miguel Pereira levou à suspensão das aulas nas unidades escolares de Conrado e Vera Cruz. Segundo o prefeitura, a suspensão temporária visa a segurança de funcionários e alunos e as aulas só serão retomadas após os reparos necessários nas estradas que sofreram com deslizamentos de terra.