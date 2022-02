96ª DP de Miguel Pereira - Google / Reprodução

04/02/2022

Ontem (03), agentes da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira prenderam um homem acusado de torturar a filha de três anos. De acordo com a assessoria da Pcerj, diversos ferimentos foram encontrados no corpo da criança, o que motivou a expedição do mandado de prisão preventiva pela Vara Única da Comarca de Miguel Pereira. Após monitoramento do Setor de Inteligência, o acusado foi encontrado em Arcadia, passou pelos procedimentos de praxe e foi encaminhado para o sistema prisional