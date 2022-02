96ª DP (Miguel Pereira) - Divulgação

Publicado 03/02/2022

Policiais civis da 96ª Delegacia de Polícia de Miguel Pereira prenderam um homem acusado de estupro de vulnerável. Após informações do Setor de Inteligência, ele foi localizado no bairro São Conrado na última terça-feira (1º). Após o cumprimento do mandado de prisão, o acusado foi encaminhado para o sistema prisional e está à disposição da Justiça.