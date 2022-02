Aulas acontecem na Fenart - Divulgação

Aulas acontecem na FenartDivulgação

Publicado 03/02/2022 13:50

Ontem (02), através da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e da Casa do Direito da Mulher Daniella Perez, a prefeitura de Miguel Pereira realizou a aula inaugural do Reaja, projeto que tem como objetivo ensinar técnicas adaptadas para defesa pessoal de mulheres e pessoas LGBTQI+ em situação d vulnerabilidade, abuso ou agressão. As aulas serão ministradas segundas e quartas pelo instrutor Juninho Arbítrio, às 18h30, na Fenart. Para realização da inscrição ou obtenção de mais informações, a prefeitura disponibilizou o telefone 21 96687-7624 (WhatsApp).