Miguel Pereira fica no Vale do CaféReprodução/Prefeitura

Publicado 06/02/2022 17:55

A partir desta segunda-feira (07), crianças de 6 anos vão poder receber a primeira dose de imunizante contra a covid-19 em Miguel Pereira. Segundo a prefeitura, a vacinação vai ocorrer nos postos de saúde e será necessário apresentar o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) e o documento oficial de identificação da criança (Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade). Além disso, o responsável terá que apresentar um documento original com foto no momento da aplicação. No caso de crianças com comorbidades ou deficiências permanentes, o posto de saúde vai exigir atestado, relatório ou prescrição médica indicando o motivo para prioridade.