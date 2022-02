Equipes da prefeitura trabalham nas áreas atingidas pelo temporal - Reprodução

Equipes da prefeitura trabalham nas áreas atingidas pelo temporalReprodução

Publicado 09/02/2022 15:13

O forte temporal que atingiu Miguel Pereira levou à suspensão das aulas nas unidades escolares de Conrado e Vera Cruz nesta quarta-feira (09). Segundo o prefeitura, a suspensão temporária visa a segurança de funcionários e alunos. As aulas nas escolas Roberto de Almeida, Ruy Bittencourt, Santa Bárbara, Carmem de Luca, Marco da Costa, Felício Bastos e Manoel Bernardes e nas creches Vereador José C. Salerno e Rubem de Jesus só serão retomadas após os reparos necessários nas estradas que sofreram com deslizamentos de terra. As equipes da Secretaria de Defesa Civil estão trabalhando nas áreas atingidas.