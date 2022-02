Retomada aconteceu nesta segunda (07) - Divulgação

Publicado 07/02/2022 21:25 | Atualizado 07/02/2022 21:26

Nesta segunda-feira (07), a Secretaria de Educação de Miguel Pereira retomou as aulas presenciais da rede municipal de ensino. Na semana passada, os profissionais participaram de formações, reuniões e encontros pedagógicos visando a atualização para o novo ano letivo. Segundo a prefeitura, as escolas municipais vão seguir um rigoroso protocolo de biossegurança aprovado pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Municipal da Educação. O uso de máscara e a utilização de garrafa individual de água são obrigatórios, todas as unidades possuem dispenser de álcool em gel na entrada e em todas as salas de aula para a higienização frequente das mãos e a limpeza das áreas comuns acontecerá várias vezes ao dia.



Alunos e profissionais com qualquer sintoma gripal não devem ir à aula e a unidade escolar deve ser comunicada. Além disso, as famílias devem manter um contato de WhatsApp ativo com a escola em que o filho está matriculado, pois todas as informações pertinentes à vida escolar do aluno serão passadas por este canal de comunicação. Dúvidas podem ser esclarecidas nas próprias unidades escolares, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou na Secretaria de Educação pelo telefone (24)2483-9050.