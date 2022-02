Boletim epidemiológico da Saúde de Paraíba do Sul - Reprodução

Boletim epidemiológico da Saúde de Paraíba do SulReprodução

Publicado 19/02/2022 07:50

Paraíba do Sul- A cidade de Paraíba do Sul, segundo o boletim epidemiológico desta sexta-feira (18) divulgado pela prefeitura, encontra-se em bandeira laranja para o contágio com o novo coronavírus.



Veja os dados:

- 115 pacientes curados;

38 pacientes positivos sendo

- 1 por Swab particular;

- 6 por Swab rápido (realizados na Tenda);

- 26 por Swab rápido (realizados nas UBS);

- 1 paciente positivo por Swab rápido realizado na tenda precisou de internação e os demais encontram-se em isolamento domiciliar;

- 1 caso suspeito descartado por Swab rápido negativo. 383 casos confirmados ativos até o momento da publicação deste boletim.