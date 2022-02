Moradores recebem alimentação completa, colchões com roupas de cama novas e acolhimento - Divulgação/Ascom

12/02/2022

Paraíba do Sul - Os moradores do bairro Barão de Angra que tiveram suas casas atingidas pela enchente do Rio Paraíba do Sul no dia 8 de fevereiro receberam da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, nesta sexta-feira (11), cestas básicas e kit dormitório com colchão, lençol, fronha e travesseiro.

“Vai ajudar muito, muito bom as autoridades, a prefeita vir aqui ajudar a população, porque ficou todo mundo debilitado. Então é muito boa a ajuda de vocês, que Deus abençoe e que continue assim com os moradores de Barão de Angra e que seja um governo de muita alegria para nós”, afirmou a moradora do bairro, Ana Paula da Silva.

O bairro foi um dos mais atingidos pelas cheias do Rio e fortes chuvas que assolam a cidade desde dezembro. Desde então a Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos e a Defesa Civil se uniram para dar apoio às famílias. A Escola Municipal Sarah Faria Brás está desde o último domingo (6) de portas abertas acolhendo àqueles que precisam, servindo alimentação completa, colchões com roupas de cama novas e acolhimento.

“Tenho que agradecer a Deus e agradecer a todos que estão ajudando esse bairro, principalmente a assistência social, a prefeita, isso está sendo de grande ajuda para todos aqui. E em nome da nossa comunidade eu agradeço a todos, que Deus abençoe”, afirmou a moradora do bairro, Maria José dos Santos.