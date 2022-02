O músico Matheus Maciel, que se apresenta na 2º edição do Festival Acordes do Amanhã - #MúsicasQueAbraçam - Divulgação

O músico Matheus Maciel, que se apresenta na 2º edição do Festival Acordes do Amanhã - #MúsicasQueAbraçamDivulgação

Publicado 04/02/2022 19:49

Paraíba do Sul - Entre os dias 5 e 12 de fevereiro, artistas das cidades de Paraíba do Sul e Areal se apresentam, de forma virtual, na 2º edição do Festival Acordes do Amanhã - #MúsicasQueAbraçam. Cerca de 15 artistas fluminenses irão se apresentar em suas redes sociais e também no canal oficial da Quitanda Soluções Criativas no YouTube (https://www.youtube.com/c/QuitandaSoluSoluçõesCriativas). As live shows acontecem sempre nos horários da noite, de 18h às 20h. A programação completa pode ser acessada no site do Festival (https://www.festivalacordesdoamanha.com.br/programacao/).



A primeira etapa da programação aconteceu de forma presencial em três cidades: Petrópolis (15 de janeiro), Rio de Janeiro (21) e São Gonçalo (22). Devido às fortes chuvas que atingiram Paraíba do Sul e da vazão da Represa do Funil, localizada no município, a cidade esteve em estado de alerta inviabilizando a realização do evento de forma presencial. Já em Areal, a Prefeitura determinou a suspensão de eventos de qualquer natureza em espaços públicos da cidade, como medida sanitária de combate à pandemia de covid-19. O formato virtual garante a segurança do público e dos artistas do festival. Além disso, as live shows do Festival Acordes do Amanhã devem alcançar um número maior de espectadores.



O Festival Acordes do Amanhã é apresentado pela Enel Distribuição Rio, pela Plataforma Sinfonia do Amanhã e pelo Governo do Estado com apoio institucional da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura. O Festival tem realização da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR. A produção é da Cinco Elementos Produções e a produção executiva é da Marco Zero Produções.



Abraços sonoros

Após quase dois anos de isolamento social, a ideia do Festival Acordes do Amanhã, que neste ano tem como tema “Músicas Que Abraçam”, é promover encontros, mesmo que virtuais, levar música, alegria e esperança às pessoas. “Nos momentos mais difíceis, mais dolorosos, tudo o que a gente podia fazer era fechar os olhos, ouvir uma música e sentir um abraço. Esse é o objetivo do Festival. Fazer com que as pessoas se sintam abraçadas através da música”, comenta Paulo Feitosa, diretor da Quitanda Soluções Criativas, realizadora do evento.



Acordes do Amanhã retorna ao Rio de Janeiro

Em 2018, a 1ª edição no Rio de Janeiro teve como tema ‘Somos Música’. As apresentações ocorreram em cinco cidades: Niterói, Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e São Gonçalo. Ao todo, foram 138 apresentações artísticas, mais de 600 artistas envolvidos na programação e um público de 65.500 pessoas.



Nesta 2ª edição do Festival na cidade do Rio de Janeiro, a atração celebra o abraço, “esse gesto tão bonito e que tão logo desejamos dividir com as pessoas. No entanto, a pandemia não nos impediu de compartilhar o amor que sentimos por pessoas queridas por meio da música e das redes sociais”, contou Feitosa.



Sobre a Quitanda Soluções Criativas

Com escritórios no Rio de Janeiro e no Ceará, a Quitanda Soluções Criativas atua como um negócio de alto impacto para o desenvolvimento de tecnologias sociais nas áreas de cultura, arte e educação por meio de ações inovadoras e sustentáveis. Há 15 anos, a agência e produtora cultural vem impactando o setor de forma ampla, partindo da criação, da execução, da formação, até a produção cultural e caminhando em direção à difusão artística.



Sobre a Enel Distribuição Rio

A Enel Distribuição Rio, subsidiária da multinacional italiana Enel, atende 66 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188 km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 2,7 milhões de clientes atendidos pela companhia. A estratégia de atuação da Enel é baseada no seu Plano de Sustentabilidade e nos compromissos assumidos com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU.



Programação (shows e intervenções musicais)

Paraíba do Sul

05/02 (sábado)

19h: Toni Nascimento

Local: Facebook toninascimentooficial / YouTube Quitanda Soluções Criativas

20h: Duo Maria Clara Valle e Diego Zangado

Local: Instagram @mariaclaravalle_cello / YouTube Quitanda Soluções Criativas



06/02 (domingo)

18h: Messias Guimarães

Local: Instagram @messi_guimaraes / YouTube Quitanda Soluções Criativas

19h: Rubinho Jacob

Local: Instagram @rubinhojacob_ / YouTube Quitanda Soluções Criativas



08/02 (terça-feira)

18h: Matheus Maciel

Local: Instagram @matheusmacieloficial / YouTube Quitanda Soluções Criativas

19h: Roda de Jongo

Local: Instagram @projetomuxikongo / YouTube Quitanda Soluções Criativas



09/02 (quarta-feira)

18h: Projeto Cultural Atitude

Local: Instagram @dumardpoeta / YouTube Quitanda Soluções Criativas

Areal



10/02 (quinta-feira)

18h: Grupo de Capoeira Raiz

Local: Instagram @capoeiraraizarealboaesperanca / YouTube Quitanda Soluções Criativas

19h: Banda Santo de Casa

Local: Instagram @bandasantodecasa / YouTube Quitanda Soluções Criativas



11/02 (sexta-feira)

18h: Duo J

Local: Facebook contatoduoj / YouTube Quitanda Soluções Criativas

19h: João Luiz e Banda

Local: Instagram @joaoluizebanda / YouTube Quitanda Soluções Criativas

20h: Vitor Santos

Local: Instagram @torsanvi / YouTube Quitanda Soluções Criativas



12/02 (sábado)

18h: Marco Aurêh

Local: Instagram @marcoaureh / YouTube Quitanda Soluções Criativas

19h: Max e Willian

Local: Instagram @maxewilian_ / YouTube Quitanda Soluções Criativas

20h: Gabriel Silva

Local: Instagram @gabrielsilva_bz / YouTube Quitanda Soluções Criativas



Serviço:

2ª edição do Festival Acordes do Amanhã #MúsicasQueAbraçam

Mais informações: www.festivalacordesdoamanha.com.br