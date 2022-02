Mais de 160 mudas originárias da Mata Atlântica foram plantadas desde 2021 - Reprodução

Mais de 160 mudas originárias da Mata Atlântica foram plantadas desde 2021 Reprodução

Publicado 04/02/2022 19:39

Paraíba do Sul - Com o intuito de ampliar as áreas verdes do município de Paraíba do Sul, a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Agrário realiza o plantio de espécies nativas da Mata Atlântica como: Ipês, Quaresmeira, Araçá e Aroeiras. Ao total foram plantadas 167 mudas até o momento



Iniciado em 2021, o plantio já foi realizado na Av. Deocleciano Alves de Souza (ao lado do Centro Esportivo Sul Paraibano), na Rua Hortência, em Werneck, na Nova Beira Rio; a maioria das mudas foi plantada na Estrada da Barrinha.



Todas as mudas são adquiridas como forma de compensação ambiental quando algum munícipe solicita a supressão de um indivíduo arbóreo (retirada de árvore de terreno ou quintal). “Pretendemos, na primeira semana de fevereiro finalizar o plantio na estrada da Barrinha com mais 14 mudas, principalmente Ipê Amarelo.

Até o final do ano nossa meta é plantar mudas em todos os bairros do município e no centro, totalizando, pelo menos 1.000 novas árvores, a fim de contribuir para o desenvolvimento sustentável em nosso município”, disse Milena Soares dos Santos, Secretária do Ambiente e Desenvolvimento Agrário.



As árvores são elementos importantes para a qualidade de vida no meio urbano, pois desempenham o papel de filtro natural contribuindo na redução da poluição atmosférica, além disso, auxiliam na redução da temperatura, servem de abrigo e alimento à avifauna e proporcionam lindas paisagens para serem admiradas.