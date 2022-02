Estudantes do Ensino Fundamental e da EJA terão retorno 100% presenciais na cidade - Reprodução

Publicado 04/02/2022 19:37

Paraíba do Sul - A Secretaria de Educação de Paraíba do Sul anunciou em suas redes sociais oficiais na noite da última terça-feira (2) o adiamento do início das aulas do ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino. A mudança nas datas de retorno das aulas foi definida seguindo as orientações da Secretaria Municipal de Saúde, em decisão conjunta com o Comitê Covid-19 do município, e se deve ao aumento do número de casos da doença na cidade.

De acordo com o novo cronograma, os estudantes do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental retornarão de forma presencial a partir do dia 14. Os estudantes do 1º ao 5º ano voltarão ao presencial no dia 21/02. Já as crianças de creche e pré-escola iniciarão o ano letivo inteiramente no formato de aulas remotas a partir do dia 14/02, com previsão de retorno no dia 14 de março.

O secretário municipal de Educação, Elder Azevedo, destacou que as escolas municipais estão preparadas para a volta das aulas presenciais, mas que a Rede Municipal seguirá as orientações dos órgãos de saúde a fim de oferecer maior segurança aos estudantes e profissionais de educação.

“O entendimento da Secretaria de Educação é que o retorno à sala de aula é fundamental para que a formação escolar das crianças e jovens do município não seja afetada de maneira grave. Estamos empenhados para que a retomada do ensino presencial ocorra de forma segura, respeitando o melhor momento indicado pelos órgãos de saúde”, disse Elder.