Mais de 300 vagas foram criadas este ano na Rede Municipal de Ensino - Reprodução

Publicado 04/02/2022 19:43

Paraíba do Sul - A cidade de Paraíba do Sul publicou na segunda-feira, dia 31 de janeiro, o resultado da 1ª Chamada para novas matrículas de para novas matrículas de estudantes da Educação Infantil (creches e pré-escola) referentes ao ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino. A publicação também traz os nomes dos estudantes com Necessidades Educativas Especiais (NEE) contemplados.

Os pais e responsáveis dos estudantes deverão se dirigir à Secretaria de Educação entre os dias 1 e 4 para retirar o encaminhamento da matrícula, no horário das 9h às 14h. O período para efetuar a matrícula na unidade escolar será também entre 1 e 4 de fevereiro, das 8h às 12h.

O endereço da nova sede da Secretaria de Educação é Rua Visconde da Paraíba, nº 97, Centro, próximo à Prefeitura de Paraíba do Sul.

O cadastro de 1ª Matrícula na Educação Infantil pode ser realizado nas unidades escolares até o mês de setembro. Todo mês, a Secretaria de Educação divulga o resultado das vagas preenchidas para as Chamadas de Primeira Matrícula.

Em 2022, a Secretaria de Educação ampliou o acesso das famílias sul-paraibanas à Educação Infantil através da criação de mais de 300 vagas para creches e pré-escolas na Rede Municipal de Ensino, uma ótima notícia para os pais e responsáveis dos estudantes.

A lista com os nomes dos estudantes contemplados com as vagas pode ser conferida no site da Prefeitura de Paraíba do Sul, na área de publicações da Secretaria de Educação.