Cidade de Paraíba do SulReprodução

Publicado 04/02/2022 19:45

Paraíba do Sul - No último boletim divulgado pela Secretaria de Saúde de Paraíba do Sul nesta quinta-feira (3) foram registrados um total de 1.712 infectados pela COVID-19 na cidade:

Veja os dados:

- 77 pacientes curados;

167 pacientes positivos sendo:

- 2 por Teste rápido (realizado nas UBS);

- 128 por Swab rápido (realizados nas UBS);

- 17 por Swab rápido (realizados na Tenda);

- 20 por Swab Lacen;

- Todos os pacientes positivos nessa data encontram-se em isolamento domiciliar;

- 8 novos casos suspeitos notificados sendo que 2 deles precisaram de internação e os demais encontram-se em isolamento domiciliar;

- 1 paciente suspeito teve alta hospitalar e encontra-se em isolamento domiciliar;

- 8 pacientes suspeitos descartado pelo Lacen.