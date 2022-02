Nova estrutura fica na praça Herbert de Souza (céu de guarda-chuva), em frente à Delegacia - Reprodução

Publicado 04/02/2022 19:48

Paraíba do Sul - A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, mudou a sede de trabalho da equipe de Guarda Civil Municipal, antes distante do centro da cidade e em local apertado, na rodoviária nova. Agora a nova estrutura está situada na Praça Herbert de Souza (céu de guarda-chuva), nº 03, em frente à Delegacia.

A nova sede traz espaço mais adequado para melhor desempenho do trabalho da equipe de Ordem Pública. O local próximo à Delegacia e ao centro da cidade oferece ainda aos agentes da Guarda maior flexibilidade e agilidade para atuação dos funcionários.

O secretário da pasta, Genésio Passe, informa também que em virtude da mudança o telefone 153 não está atendendo temporariamente. As emergências devem ser solicitadas através do número 199.

“A nova sede traz a visão administrativa mais humanizada tanto para os trabalhadores quanto para a população que precisar de atendimento. A localização traz também agilidade no patrulhamento. A palavra é gratidão à prefeita por ter esse olhar à Ordem Pública", afirmou o secretário.