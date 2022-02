A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre - Reprodução

A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse OnofreReprodução

Publicado 04/02/2022 19:48

Paraíba do Sul - A prefeita de Paraíba do Sul, Dayse Onofre, realizou uma live sobre os primeiros 12 meses de governo através do canal do Facebook da Prefeitura da cidade.

“Antes de prestar contas, quero ser transparente e dizer a vocês como encontrei a Prefeitura. Folha de pagamento de dezembro não paga, funcionalismo acuado, sem transição, computadores apagados, processos no chão da procuradoria e ainda tive que chamar o chaveiro para abrir as portas. Foram seis meses só de organização administrativa, levantamentos e Raios X de tudo, foi desanimador. Mas só o amor reconstrói. Com força e coragem estamos reconstruindo para o futuro, reerguendo!”, declarou a prefeita.

O evento ao vivo durou cerca de uma hora e meia. Dayse usou a ferramenta para prestar contas de tudo que vem fazendo nesses meses e apresentar os planos futuros. “Tudo parte da limpeza. Nossa cidade tem potencial turístico sim e estamos em parceria com a Firjan para a criação da Zona Industrial na Barrinha para trazer empresas. Mas tudo conta: a limpeza da cidade conta, a segurança conta! O empresário, para vir, tem que encontrar tudo organizado para se interessar a vir e trazer sua família”, afirmou a prefeita ao falar da importância da higiene da população quanto ao descarte do lixo.

Sobre os serviços de Ordem Pública, Dayse destacou também que colocou 2,5 mil lâmpadas novas em toda a cidade que antes estava no escuro; o tapa buraco continua constante em várias ruas, mas algumas receberão o recapeamento novo.

Na live, a prefeita mostrou os projetos que foram criados para o Governo Estadual: são 32 para a Secretaria de Obras e 29 para a Secretaria das Cidades e, no total são cerca de 100 projetos, contabilizando com a volta da casa popular. “A última casa entregue foi em maio de 2000, no Governo Rogério Onofre. Já se passaram 22 anos e nenhum gestor fez casas. Nós já abrimos o processo licitatório e vamos construir 100 casas apenas com recursos próprios, fora as que estamos pedindo ao Governo do Estado e ao Grupo Mil, no total serão 400”.

Dayse pontuou ainda outras conquistas desses primeiros meses como repasse para o Lar Vicentino, relembrou a emoção da primeira remessa da vacina, a entrega de respiradores e kits de intubação ao Hospital, a chegada dos 15 micro ônibus para os alunos, os 2mil tablets, os 4mil notebooks, o parcelamento das dívidas com a Light e PrevSul, a volta do Natal Solidário que neste primeiro ano distribuiu 6 mil brinquedos, o pagamento de 13º salário adiantado dos servidores, o que gerou uma injeção de 8 milhões de reais na economia da cidade.

Outros assuntos também foram destaque como asfaltamento, fiscalização dos ônibus, pulso firme com a concessionária de água e rede de esgoto, implantação de calçada acessível, revitalização do Parque Salutaris, implantação de sistema de monitoramento com câmeras modernas em toda a cidade.

A prefeita falou também sobre os novos parques para as crianças, que estão chegando, mais modernos e seguros, como elas merecem. Relembrou os episodias das chuvas, no total foram 450 barreiras que cederam, mas as obras de recuperação já estão acontecendo desde então na rua Rangel Pestana e providências estão sendo tomadas no Portal do Sol onde, segundo o laudo do DRM, não há riscos para o prédio no momento.

“Eu quero agradecer mesmo a equipe porque eles trabalham 24 horas por dia, viram noites para fazer projetos, já entenderam que o nosso ritmo é acelerado e não vamos aceitar comodismo. Visito todos os dias os setores, chego de surpresa, quero ver como a população está sendo atendida. Limpo, faço reformas porque quero o melhor para o povo e o melhor para eles é o atendimento humanizado”, frisou a prefeita Dayse Onofre.