Artistas locais de Paraíba do Sul e Areal se apresentam no Festival Acordes do Amanhã - #MúsicasQueAbraçam

Atrações acontecem entre 5 e 12 de fevereiro, de forma on line, e encerram a 2ª edição do Festival no Estado do Rio

