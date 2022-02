Muito trabalho de desobstrução de vias e reparos em diversas vias da cidade - Divulgação

Publicado 19/02/2022 07:46

Paraíba do Sul - Funcionários da prefeitura de Paraíba de Sul trabalharam nesta sexta-feira (18) na rua Isabel Batista e estiveram presentes também em Werneck, na Rua Luz Vieira de Carvalho, no bairro Alvorada, em um esforço para reparar a cidade depois das chuvas que atingiram toda a região.

Os trabalhos também foram de implantação de uma galeria de águas pluviais, limpeza no bairro Limoeiro, na rua Santa Edwirges, na servidão Honorina Rosa Apolinário, na rua da Mina, no bairro Bela Vista e na ponte do Luca.

A galeria da rua do Seminário foi reparada, bem como a rede de manilhas na estrada da Conceição. No Grotão e na estrada da Palestina foi feita a retirada de barreiras.