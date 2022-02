O Papa Francisco voltou a prestar solidariedade às vítimas de Petrópolis durante a oração do Angelus - AFP

O Papa Francisco voltou a prestar solidariedade às vítimas de Petrópolis durante a oração do AngelusAFP

Publicado 20/02/2022 13:05 | Atualizado 20/02/2022 13:32

Vaticano - Durante a tradicional oração do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, realizada na manhã deste domingo, o Papa Francisco manifestou a sua solidariedade às vítimas de tragédias naturais e citou os habitantes de Petrópolis, cidade da Região Serrana do Rio, e de Madagascar, país africano que tem calculado o prejuízo causado por tempestades tropicais e ciclones. As informações são do 'Vatican News'.



"Exprimo minha proximidade às populações atingidas por desastres naturais nos últimos dias. Estou pensando especialmente no sudeste de Madagascar, flagelado por uma série de ciclones, e na área de Petrópolis, no Brasil, devastada por enchentes e deslizamentos de terra. Que o Senhor receba os mortos em sua paz, conforte suas famílias e apoie aqueles que os estão ajudando", disse o Pontífice.



Na sexta-feira, o Papa Francisco enviou uma mensagem ao bispo de Petrópolis, Gregório Paixão Neto. No documento, o religioso argentino expressou o lamento pelas vítimas da tragédia e reiterou estar em oração em nome de todos.

Neste domingo, a tragédia em Petrópolis completa seis dias, com o desolador saldo de de 152 mortes, 165 pessoas desaparecidas e 967 desabrigadas.