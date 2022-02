Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Publicado 23/02/2022 12:00 | Atualizado 23/02/2022 12:05

Moscou - A Rússia começou a retirar seu pessoal diplomático da Ucrânia, em meio à crescente escalada das tensões - disse a embaixada à AFP nesta quarta-feira (23).

Questionado sobre se a retirada havia começado, o porta-voz da embaixada, Denis Golenko, respondeu "sim", em uma conversa por telefone com a AFP.

A bandeira russa já não estava mais hasteada no telhado do edifício diplomático, e várias pessoas foram vistas saindo do local com malas.

Golenko afirmou que várias embaixadas ocidentais também retiraram alguns de seus funcionários e que Moscou decidiu fazer o mesmo "temporariamente".

Ontem, a Rússia anunciou sua intenção de retirar seus diplomatas da Ucrânia, acusando as autoridades locais de não fazerem o suficiente para garantir sua segurança.

A decisão se dá em meio a uma aguda crise entre os dois países, especialmente depois que o presidente russo, Vladimir Putin, reconheceu a independência dos separatistas ucranianos de Donetsk e Lugansk, dois grupos pró-Rússia do leste da Ucrânia.

A Ucrânia e os países ocidentais acusam Moscou de preparar uma ofensiva militar contra seu vizinho desde que a Rússia estacionou cerca de 150 mil soldados na fronteira.

Nas últimas semanas, devido à escalada da tensão, vários países ocidentais retiraram familiares de diplomatas acreditados na Ucrânia, ou transferiram suas sedes de Kiev para Lviv, cidade localizada no oeste do país e considerada mais segura em caso de ataque russo.