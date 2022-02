Presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski - AFP

Publicado 23/02/2022 08:46

Kiev - O Conselho de Segurança da Ucrânia pediu, nesta quarta-feira, 23, que se instaure o estado de emergência no país, coincidindo com aumento do temor de uma invasão russa iminente. "O Parlamento ucraniano deve aprovar esta decisão nas próximas 48 horas", disse o secretário do Conselho de Segurança e Defesa Nacional, Oleksii Danilov.

Graças a este mecanismo, as autoridades conseguirão aumentar a proteção da ordem pública e das infraestruturas estratégicas, limitar a circulação, intensificar a verificação de veículos e de documentos de indivíduos", explicou Danilov.

"São medidas de prevenção para preservar a calma no país, para que a economia continue funcionando", acrescentou. "Não terá impacto em nossa vida diária", garantiu.

A Ucrânia também anunciou nesta quarta-feira a mobilização de reservistas e pediu a seus cidadãos que deixem a Rússia. A ameaça de uma intervenção militar por parte da Rússia continua aumentando, pois o presidente Vladimir Putin insiste que as garantias exigidas em termos de segurança não foram consideradas pelos países ocidentais.