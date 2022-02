Mundo & Ciência

Representante permanente da Rússia na ONU fala em 'genocídio' na Ucrânia para justificar ações de Putin

Em discurso feito na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, diplomata afirmou que as medidas foram necessárias para preservar falantes do russo que vivem na região do conflito

