Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky - AFP

Presidente ucraniano, Volodymyr ZelenskyAFP

Publicado 24/02/2022 20:25

Kiev - O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou nesta sexta-feira (25), data local, noite de quinta-feira no Brasil) a mobilização militar geral para contra-atacar a invasão russa, segundo um decreto publicado em seu site.



A medida afetará as pessoas sujeitas ao "serviço militar obrigatório e aos reservistas", e permanecerá em vigor durante 90 dias em todas as regiões da Ucrânia, diz o texto.

Ainda de acordo com Zelensky, pelo menos 137 cidadãos ucranianos morreram no primeiro dia da invasão russa ao país. "137 heróis, nossos cidadãos" perderam a vida, disse o presidente em um vídeo publicado no site do governo, acrescentando que outros 316 ucranianos ficaram feridos nos combates.

Nesta quinta-feira (23), tropas russas atacaram a Ucrânia. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial. A invasão russa começou nesta madrugada, com ataques aéreos em todo o país, incluindo a capital Kiev, e a entrada de forças terrestres ao norte, leste e sul, provocando dezenas de mortos, segundo as autoridades da Ucrânia. A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países.