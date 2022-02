Soldados russos estão se rendendo, diz prefeito de Kharkiv, na Ucrânia - Reprodução Facebook

Soldados russos estão se rendendo, diz prefeito de Kharkiv, na UcrâniaReprodução Facebook

Publicado 27/02/2022 13:37 | Atualizado 27/02/2022 13:39

Moscou - Soldados russos estão se rendendo às forças ucranianas situadas na segunda maior cidade da Ucrânia, Kharkiv. A informação foi confirmada pelo prefeito da cidade, Oleg Synegubov, neste domingo (27), através de uma publicação no Facebook.

fotogaleria

Synegubov disse ainda que os soldados russos capturados relataram desconhecer as ordens militares da Rússia. “Eles não tem ligação nenhuma com o comando central, não entendem e não conhecem suas ações”, disse. Tropas russas entraram em Kharkiv nesta manhã, onde ressoavam rajadas de metralhadoras, explosões de foguetes e havia combates de rua.

Na publicação, o prefeito também divulgou que os soldados do país inimigo relataram que não recebem comida e água desde o início do conflito, e que os veículos militares não possuem reservas de combustível.

"Estão deixando as suas posições, os soldados russos estão a tentar se esconder entre os civis, implorando às pessoas por roupas e comida. Porque ‘em casa’ ninguém os espera'. Não ajudem o agressor russo a se esconder. Somos fortes, os únicos na terra deles. Não vamos desistir! Glória à Ucrânia!", pediu o prefeito.

Kharkiv tem 1,4 milhão de habitantes é a segunda mais importante do país e fica a cerca de 400 quilômetros ao leste da capital, que, segundo as autoridades locais, continua sob controle das forças ucranianas.



O Exército russo anunciou, por sua vez, neste domingo, ter cercado duas grandes cidades no sul da Ucrânia, Kherson e Berdyansk, com 290.000 e 110.000 habitantes, respectivamente.

Entenda o conflito



O conflito na Ucrânia pela Rússia teve início nesta quinta-feira, 24, após o presidente russo Vladimir Putin autorizar a entrada de tropas militares no país do leste europeu. A invasão culminou em ataques por ar, mar e terra, com diversas cidades bombardeadas, inclusive a capital Kiev, que já deixou mais de 130 mortos e mais de 300 feridos. Essa é a maior operação militar dentro de um país europeu desde a Segunda Guerra Mundial.



A ofensiva provocou clamor internacional, com reuniões de emergência previstas em vários países, e pronunciamentos de diversos líderes espalhados pelo mundo condenando o ataque russo à Ucrânia. Em razão da invasão, países como Estados Unidos, Reino Unido e o bloco da União Europeia anunciaram sanções econômicas contra a Rússia.



A invasão ocorreu dois dias após o governo russo reconhecer a independência de dois territórios separatistas no leste da Ucrânia - as províncias de Donetsk e Luhansk. Com os ataques, Putin pretende alcançar uma desmilitarização e a eliminação dos "nazistas", segundo o presidente russo.



Outros motivos de Putin pela invasão na Ucrânia se dão pela aproximação do país com o Ocidente, com a possibilidade do país do leste europeu fazer parte da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), aliança militar internacional, e da União Europeia, além da ambição de expandir o território russo para aumentar o poder de influência na região.

*Com informações da AFP