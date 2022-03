Segundo porta-voz do Exército russo, país perdeu 458 soldados - AFP

Publicado 02/03/2022 15:32

A Rússia anunciou nesta quarta-feira, 2, seu primeiro balanço de militares russos mortos na ofensiva contra a Ucrânia. Segundo o país, 498 soldados russos morreram e outros 1.597 ficaram feridos.

"Infelizmente [...] tivemos perdas. 498 militares russos morreram [...] 1.597 de nossos camaradas ficaram feridos" durante as operações militares russas que começaram em 24 de fevereiro, disse o porta-voz do Exército, Igor Konashenkov, em imagens divulgadas na televisão pública russa. "As famílias dos falecidos recebem toda a ajuda possível", acrescentou Konashenkov.

Segundo o porta-voz russo, as baixas dos "militares e nacionalistas ucranianos" chegam a "2.870 mortos e cerca de 3.700 feridos."

Os números, porém, são muito diferentes de acordo com o país que contabiliza. De acordo com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, seis mil soldados russos foram mortos desde o início do conflito, no dia 24 de fevereiro.

Morte entre civis

A Organização das Nações Unidas, ONU, divulgou, nesta quarta-feira, que pelo menos 136 civis na Ucrânia e outros 400 ficaram feridos, sendo 26 crianças. Segundo o documento da agência de Direitos Humanos da ONU, o uso de armas explosivas, sistemas de foguetes e ataques aéreos foram os maiores responsáveis pelos óbitos.

O conflito entre Rússia e Ucrânia chega ao sétimo dia nesta quarta-feira, enquanto autoridades dos dois países se reúnem em Belarus para segunda rodada de negociações.

*com informações da AFP.