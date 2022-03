Papa falou sobre as vítimas após a operação de Angelus, neste domingo - AFP

Publicado 06/03/2022 10:29

O Papa Francisco pediu, neste domingo (06), a instauração de corredores humanitários na Ucrânia para ajudar a população que segue no país durante a invasão russa. O pontífice disse que no local correm "rios de sangue". Na sexta-feira, a Rússia determinou que é crime se referir ao conflito na Ucrânia como guerra. De acordo com a nova lei, o ato pode ser punido com 15 anos de prisão.

"Na Ucrânia correm rios de sangue e lágrimas, não se trata apenas de uma operação militar, e sim de uma guerra que semeia morte, destruição e miséria", disse o papa.

Durante a oração deste domingo, diversos fiéis compareceram à praça de São Pedro com bandeiras da Ucrânia. "As vítimas são cada vez mais numerosas, assim como as pessoas em fuga, em particular mães com seus filhos. A necessidade de ajuda humanitária neste país martirizado aumenta a cada hora de uma forma dramática", pediu o papa.



O pontífice fez um apelo para que os países voltem a negociar e determinem o cessar-fogo definitivo. Ele também agradeceu aos jornalistas que estão nas áreas de conflito cobrindo a guerra.

"Faço um apelo do fundo do coração para que sejam instaurados verdadeiros corredores humanitários, e que isto seja uma garantia e se facilite o acesso da ajuda às zonas cercadas para dar um alívio aos nossos irmãos e irmãs oprimidos pelas bombas e pelo medo", disse.