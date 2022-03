Número de refugiados da Ucrânia supera dois milhões - AFP

Número de refugiados da Ucrânia supera dois milhõesAFP

Publicado 08/03/2022 09:08

Oslo - O número de pessoas que fugiram da Ucrânia desde o início a invasão russa em 24 de fevereiro superou nesta terça-feira (8) a barreira de dois milhões, anunciou o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur).

fotogaleria

O site da organização afirma que 2.011.312 pessoas saíram do país e que a Polônia recebeu mais da metade (1.204.403)."Hoje, a saída de refugiados da Ucrânia alcançou 2 milhões. 2 milhões", tuitou o alto comissário para os refugiados, Filippo Grandi.Grandi visitou Romênia, Moldávia e Polônia, três países de fronteira com a Ucrânia, onde a Rússia iniciou uma ofensiva militar em 24 de fevereiro.O alto comissário elogiou a recepção "exemplar" dos três países aos refugiados, durante uma entrevista coletiva em Oslo.Grandi afirmou que "até o momento" estes países estão conseguindo administrar a chegada de refugiados porque estes têm "alguns recursos"."Muitos chegam de carro e, sobretudo, têm vínculos, podem viajar até onde possuem família, amigos, uma comunidade", explicou."É possível que, caso a guerra continue... comecemos a observar pessoas sem recursos ou vínculos e isto será um problema mais difícil de administrar para os países europeus", destacou.As guerras dos Bálcãs, na Bósnia e em Kosovo, também provocaram um enorme fluxo de refugiados, "entre dois e três milhões, mas em um período de oito anos", destacou. "Agora estamos falando de oito dias", disse Grandi."Em outras regiões do mundo, sim, observamos este cenário, mas na Europa é a primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial", afirmou.Depois de várias tentativas que não avançaram, a Rússia prometeu abrir corredores humanitários nesta terça-feira para permitir a saída de milhares de civis das principais cidades ucranianas, atingidas pela guerra há quase duas semanas.