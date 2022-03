Escola onde aconteceram as agressões - Divulgação

Publicado 08/03/2022 21:46

Uma professora do ensino fundamental foi atacada e ficou inconsciente dentro da sala de aula após ser agredida por seus próprios alunos, que têm entre quatro e cinco anos. O caso aconteceu na última quarta-feira,2, na escola da cidade de Pembroke Pines, na Flórida (EUA). As informações são da emissora WPLG.

As agressões teriam começado após dois alunos terem começado uma 'bagunça' na sala de aula. A professora, então, teria levado ambos a uma sala exclusiva para que se acalmassem. Eles a atacaram em seguida. De acordo com o boletim de ocorrência, as duas crianças desferiram socos e pontapés contra a professora, além de a atingirem com objetos. A professora estava desacordada e a sala de aula estava com várias cadeiras viradas quando o socorro chegou.



Ao ser despertada, ela começou a tossir e a engasgar, levando o policial a deitá-la de lado e manter a cabeça erguida para "evitar possível asfixia".



"Tentei obter uma resposta perguntando se ela podia me ouvir ou me sentir tocando seu braço, mas não obtive resposta. Antes da chegada do resgate, ela continuou a piscar e respirar regularmente, mas em nenhum momento foi capaz de responder vocalmente ou mostrar sinais de resposta", explicou o agente.

O caso está sendo investigado. A polícia ainda está em busca do motivo do ataque. Ninguém foi preso.