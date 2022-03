Ucranianos começam a deixar cidade de Sumy nesta terça-feira - AFP

Ucranianos começam a deixar cidade de Sumy nesta terça-feiraAFP

Publicado 08/03/2022 14:23

Civis ucranianos começaram a ser retirados a conta-gotas, nesta terça-feira, 8, da cidade de Sumy, perto da fronteira com a Rússia. A ação é uma nova tentativa de instaurar corredores humanitários para que as pessoas cercadas pelos bombardeios possam deixar essas áreas em segurança.

Sumy fica 350 km ao nordeste de Kiev e é cenário de violentos combates há vários dias. Na noite desta segunda-feira, 7, os ataques aéreos contra a cidade mataram 21 pessoas, incluindo duas crianças, segundo informações do Ministério Público regional.

Dezenas de ônibus saíram de Sumy com destino a Lokhvytsia, 150 km ao sudoeste, informou o governador interino, Dmitry Lunin.

Horas depois, o ministério ucraniano da Defesa acusou a Rússia de não respeitar o corredor humanitário em Mariupol, uma cidade portuária estratégica do sul do país.

"O inimigo executou um ataque exatamente na direção do corredor humanitário", denunciou o ministério em sua página do Facebook. O exército russo "não permitiu que crianças, mulheres e idosos abandonassem a cidade", informou o texto.

Nas primeiras horas desta terça-feira, 8, a Rússia anunciou um cessar-fogo para permitir a saída dos civis das grandes cidades ucranianas, incluindo Kiev, Sumy, Mariupol, Járkov e Chernógiv.

Corredores humanitários

A instauração dos corredores humanitários foi o principal tema da terceira rodada de negociações entre Rússia e Ucrânia na segunda-feira, mas, na frente de batalhas, as tropas russas prosseguem com o avanço ao redor das grandes cidades, o que inclui bombardeios em alguns casos, segundo as autoridades ucranianas.

O Ministério da Defesa ucraniano afirmou que o general russo Vitali Guerassimov morreu perto de Kharkiv, informação que as autoridades russas não confirmaram e que não foi verificada com uma fonte independente.