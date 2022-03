Vladimir Putin - ALEXEY NIKOLSKY / SPUTNIK / AFP

Publicado 09/03/2022 09:10

O governo da Rússia denunciou nesta quarta-feira, 9, a "guerra econômica" que os Estados Unidos travam contra o país, depois que Washington anunciou um embargo sobre as importações de petróleo e gás russos, entre outras sanções. "Estados Unidos declararam guerra econômica à Rússia e estão travando esta guerra", disse o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov.

Vários países adotaram sanções econômicas importantes contra a Rússia depois que o Kremlin iniciou a invasão da Ucrânia em 24 de fevereiro. Na terça-feira, Estados Unidos e Reino Unido anunciaram um embargo sobre as importações de petróleo e gás russos.

A Europa, no entanto, se nega no momento a decretar um embargo sobre as importações destes produtos russos, que cobrem 40% de suas necessidades de gás natural e 30% de petróleo. A lista de empresas ocidentais que suspenderam as atividades na Rússia também é grande, o que provoca o temor de demissões em larga escala.