William HurtGabriel BOUYS / AFP

Publicado 14/03/2022 10:31 | Atualizado 14/03/2022 10:40

Rio - O ator William Hurt morreu aos 71 anos, neste domingo, de causas naturais. O artista se tornou um dos principais protagonistas na década de 1980, ganhando um Oscar pelo filme 'O Beijo da Mulher Aranha' (1985), que tinha no elenco os artistas brasileiros Sônia Braga, Herson Capri e Milton Gonçalves.

Através de um comunicado enviado ao site 'Variety', o filho do artista, Will, falou sobre a morte do pai. “É com grande tristeza que a família Hurt lamenta a morte de William Hurt, pai amado e ator vencedor do Oscar, em 13 de março de 2022, uma semana antes de seu aniversário de 72 anos. Ele morreu pacificamente, entre familiares, de causas naturais”.