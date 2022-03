Imagem ilustrativa de coronavírus - Pikisuperstar - Freepik - Creative Commons

Imagem ilustrativa de coronavírusPikisuperstar - Freepik - Creative Commons

Publicado 14/03/2022 08:30

Pequim - Os 17 milhões de moradores da cidade de Shenzhen, sul da China, estavam em confinamento nesta segunda-feira (14) por um surto de covid-19 que forçou a suspensão das atividades em uma fábrica de iPhone e motivou a imposição de restrições em outras grandes metrópoles, como Xangai.



As autoridades de Shenzhen anunciaram o novo confinamento no domingo (13), após a detecção na cidade de focos da doença relacionados com a vizinha Hong Kong, onde o vírus provoca muitos danos.



Nesta segunda-feira, a gigante taiwanesa do setor eletrônico Foxconn, principal fornecedora da Apple, informou a suspensão das operações em Shenzhen, porque o confinamento afeta o funcionamento de suas fábricas.



A Foxconn, que emprega dezenas de milhares de pessoas na cidade, disse que transferiu a produção para outros centros.



Shenzhen é uma das dez cidades da China que estão em confinamento atualmente.



As autoridades de saúde alertaram que podem adotar medidas ainda mais estritas, apesar de a política de "covid zero" de Pequim parecer estar provocando o cansaço na população, principalmente com a variante ômicron, com menos casos graves.



Nas últimas 24 horas, as autoridades registraram 2,3 mil novos casos em todo país. No domingo, foram notificados quase 3,4 mil, o maior número desde o início da pandemia.



"Registramos pequenos focos em bairros e fábricas", relatou Huang Qiang, funcionário do governo de Shenzhen nesta segunda-feira. "Isto sugere que há um risco elevado de propagação na população e que ainda são necessárias medidas de precaução", explicou.



'Esperar'

As fotos compartilhadas com a AFP por um morador de Shenzhen mostram a entrada de um complexo residencial bloqueada por grandes barreiras.



As ações das empresas de tecnologia registraram queda na Bolsa de Hong Kong nesta segunda-feira, consequência da preocupação com o impacto da propagação do vírus em Shenzhen, sede dos grupos Huawei e Tencent, assim como da maior fábrica da Foxconn.



Em Xangai, a metrópole com maior população da China, zonas residenciais foram confinadas, e as autoridades trabalham para evitar um confinamento geral.



A cidade informou hoje 170 novos casos de covid. Um empresário que é dono de quatro restaurantes afirmou que é difícil enfrentar as restrições.



"As políticas são diferentes nos bairros", declarou à AFP, sob anonimato. "Quero fechar um e manter os outros abertos, e ver o que acontece depois. O que mais posso fazer além de esperar?", resignou-se.



A província de Jilin (nordeste) registrou mais de mil casos pelo segundo dia consecutivo. Ao menos cinco cidades da província estão bloqueadas desde o início de março, entre elas Changchun, de nove milhões de habitantes.



Embora o número de casos permaneça baixo em comparação com outros países, o balanço dos últimos dias é considerável no contexto da China, onde as autoridades aplicam desde 2020 uma política de tolerância zero com a pandemia.



Nos últimos dias, ao menos 26 funcionários de três províncias foram demitidos por má gestão durante a epidemia, informou a imprensa estatal.



Até agora, a China conseguiu controlar os focos esporádicos por meio de confinamentos locais, testes em larga escala e o controle de sua população por aplicativos de rastreamento. As fronteiras do país permanecem praticamente fechadas.



O surgimento da variante ômicron põe sua abordagem drástica em xeque, porém, no momento em que a maior parte do planeta opta por conviver com o vírus.



O virologista Zhang Wenhong defendeu, nesta segunda-feira, que a China ainda não pode flexibilizar a política de "covid zero", apesar da baixa taxa de mortalidade da ômicron.



"É muito importante que a China continue adotando a estratégia de covid zero em um futuro próximo", escreveu Zhang nas redes sociais. "Mas isto não significa que vamos adotar permanentemente a estratégia de confinamento e de testes em larga escala", completou.