Usuários do Instagram na Rússia são notificados sobre a interrupção do aplicativo a partir da meia-noite | Mundo e Ciência | O Dia

Instagram - Divulgação

Publicado 13/03/2022 15:41

Os russos vão ter a interrupção do serviço do Instagram a partir da meia-noite de domingo para segunda-feira. Na semana passada, a Rússia já havia notificado a restrição do acesso ao aplicativo e a abertura de um processo criminal contra a Meta, empresa que controla o Facebook e Instagram.

Os usuários receberam um e-mail do regulador de comunicações do governo pedindo para que as pessoas retirassem suas fotos e vídeos do Instagram, no caso de quem queira guardar antes que o aplicativo fosse fechado. Ainda há informação sobre a orientação para migrar para próprias "plataformas de internet competitivas" da Rússia.

“Precisamos garantir a saúde psicológica dos cidadãos, especialmente crianças e adolescentes, para protegê-los de assédios e insultos online", diz a mensagem enviada por e-mail.

De acordo com chefe do Instagram, a interrupção do serviço do aplicativo no país afetará 80 milhões de usuários.

O governo russo abriu o processo em razão da empresa liberar regras, como a permissão temporária de mensagens direcionadas contra militares e líderes russos, entre eles o presidente Vladimir Putin.

Na sexta-feira, a Meta disse que a mudança temporária na política de discurso de ódio se aplica apenas à Ucrânia, após a invasão da Rússia em 24 de fevereiro. A empresa ainda acrescentou que seria errado impedir que os ucranianos "expressassem sua resistência e fúria contra as forças militares invasoras".

Por sua vez, a decisão foi mal vista pela Rússia, que culminou na abertura desse processo. Os promotores pediram que o tribunal classificasse a empresa dos EUA como uma "organização extremista".

Antes do Instagram, o Facebook já havia sido banido na Rússia desde o dia 4 deste mês. Isso porque a Rússia decidiu por restrições de acesso à mídia no país.