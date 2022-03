Segundo a agência de notícias ANSA, o ônibus com placas ucranianas se dirigia à cidade costeira italiana de Pescara - HANDOUT / VIGILI DEL FUOCO / AFP

Publicado 13/03/2022 10:44

Um ônibus que transportava cerca de 50 ucranianos capotou no centro da Itália, causando uma morte e vários feridos, disseram bombeiros neste domingo (13). O acidente aconteceu entre Cesena e Rimini, na costa nordeste.



Os serviços de emergência mostraram o ônibus capotado em uma vala ao lado da estrada no sudeste de Bolonha após um acidente no início da manhã.



Segundo a agência de notícias ANSA, o ônibus com placas ucranianas se dirigia à cidade costeira italiana de Pescara. Também indicou que a vítima era uma mulher e que ninguém ficou gravemente ferido. As operações de resgate ainda estão em andamento, disseram os bombeiros.



Quase 35 mil refugiados fugindo da Ucrânia entraram na Itália desde a invasão russa em 24 de fevereiro, incluindo 14 mil menores, informou o Ministério do Interior.

Neste domingo, a invasão da Rússia ao país ucraniano chegou ao 18º dia. Houve um ataque a uma base militar perto da fronteira com a Polônia, que deixou 35 mortos e 135 pessoas feridas. "Tenho que anunciar que infelizmente perdemos mais heróis: 35 pessoas morreram como resultado do bombardeio do Centro Internacional de Manutenção da Paz e Segurança", escreveu Kozitski mais tarde no Telegram, atualizando o número inicial de nove mortos.

Além disso, o governo da Ucrânia acompanha a chegada das forças russas fazendo um cerco à capital do país, Kiev.