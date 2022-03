Militar da Ucrânia monta guarda ao lado de obstáculos antitanque no centro de Kiev - SERGEI SUPINSKY / AFP

Publicado 15/03/2022 11:07 | Atualizado 15/03/2022 11:13

Kiev - A quarta rodada de negociações entre Ucrânia e Rússia foi retomada nesta terça-feira (15), anunciou um alto responsável ucraniano, que insistiu na exigência de Kiev para um cessar-fogo.

"As negociações estão em andamento", afirmou no Twitter Mykhailo Podolyak, negociador e conselheiro do presidente ucraniano Volodimir Zelensky.

Entre os temas que devem ser abordados estão "um cessar-fogo e a retirada das tropas" russas do território ucraniano, acrescentou Podolyak.

O Kremlin considerou nesta terça-feira prematuro qualquer prognóstico sobre as negociações com a Ucrânia, depois que um conselheiro da presidência ucraniana afirmou que é possível um acordo de paz antes de maio, "e talvez mais rapidamente".

O presidente Zelensky afirmou na segunda-feira à noite que os russos "começaram a compreender que não conseguirão nada por meio da guerra".