Cinegrafista da Fox News morre após ataque na Ucrânia - Fox News

Cinegrafista da Fox News morre após ataque na UcrâniaFox News

Publicado 15/03/2022 14:03 | Atualizado 15/03/2022 14:24

Um cinegrafista da Fox News, Pierre Zakrzewski, morreu na Ucrânia, após seu veículo ser atingido por fogo em Horenka, nos arredores de Kiev, nesta segunda-feira, 14. O correspondente do Departamento de Estado da mesma emissora, Benjamin Hall, também estava no carro e ficou ferido. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 15, pela empresa americana.



"Pierre era um fotógrafo de zona de guerra que cobriu de perto diversos eventos internacionais para a Fox News, do Iraque ao Afeganistão, passando pela Síria durante sua longa permanência conosco", contou a CEO da Fox News, Suzanne Scott. "Sua paixão e talento como jornalista eram incomparáveis".



Zakrzewski, que estava baseado em Londres, trabalhava na Ucrânia desde fevereiro. Já Hall é britânico e está hospitalizado.



No comunicado da emissora, o editor executivo da Fox. Jay Wallace, lembrou do profissionalismo de Zakrzewski, e Scott pediu que os funcionários rezassem pela família do cinegrafista e por correspondente hospitalizado.

No domingo, 13, um jornalista dos Estados Unidos foi morto a tiros e outro ferido em Irpin, subúrbio de Kiev próximo ao front de guerra. A região tem testemunhado algumas das mais ferozes batalhas desde que a Rússia invadiu a Ucrânia.



O vídeo-documentarista Brent Renaud, 50, estava trabalhando para a Time Studios em um projeto global sobre problemas que atingem os refugiados, disse o veículo de mídia.



A Federação Internacional dos Jornalistas identificou como ferido o fotógrafo americano Juan Arredondo.



Um ucraniano que estava no mesmo carro que os americanos também foi ferido, de acordo com os médicos presentes no local.



Em texto no Facebook, o chefe de polícia de Kiev, Andriy Nebytov, disse que os militares da Rússia matam "até jornalistas da mídia internacional que tentam mostrar a verdade sobre a inação das tropas russas na Ucrânia".