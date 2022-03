Coreia do Sul registra novo recorde diário de casos de covid-19

Imagem ilustrativa de coronavírus - Masum Ali - Pixabay - Creative Commons

Imagem ilustrativa de coronavírusMasum Ali - Pixabay - Creative Commons

Publicado 17/03/2022 08:57

Seul - A Coreia do Sul registrou nesta quinta-feira (17) um novo recorde diário de casos de covid-19, com mais de 620 mil infecções, mas as autoridades alegam que o país está perto do pico da onda de contágios provocada pela variante ômicron.

De acordo com os dados da OMS, a Coreia do Sul é o país com mais casos registrados nos últimos sete dias no mundo, com 2.417.174 contágios, seguido pelo Vietnã com 1.776.045.

Os 621.328 casos registrados nesta quinta-feira representam o maior número em 24 horas na Coreia do Sul desde o início da pandemia.

Porém, os casos graves e mortes permanecem em níveis reduzidos no país de 52 milhões de habitantes, onde a maioria dos adultos está com o esquema de vacinação completo e a dose de reforço, segundo o governo.