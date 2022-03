Prefeito de Melitopol, na Ucrânia, é liberado após sequestro por tropas russas - Reprodução

Publicado 16/03/2022 18:28

Kiev - As autoridades ucranianas informaram nesta quarta-feira, 16, que o prefeito da Melitopol, Ivan Fedorov, foi libertado após ser sequestrado em 1º de março pelas forças russas. Em um vídeo publicado no Telegram, o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, é visto cumprimentando por telefone o prefeito e comemorando por "ouvir a voz de um homem vivo".

"Estou muito melhor. Obrigado por não ter me abandonado. Preciso de um ou dois dias para me recuperar e fico às suas ordens para colaborar com a nossa vitória", responde o prefeito, Ivan Fedorov.

Fedorov tinha sido detido no centro de crise de sua cidade, onde cuidava de questões de abastecimento. No dia seguinte, Zelensky pediu ajuda ao presidente da França, Emmanuel Macron, e ao chefe de governo alemão, Olaf Scholz, para libertar Fedorov.

Dois dias depois do sequestro de Fedorov, Evguen Matveiev, prefeito da cidade de Dniprorudné, no sul da Ucrânia, foi capturado pelo Exército russo.

Ambos os sequestros foram denunciados pela União Europeia.