Teatro de Mariupol, utilizado como abrigo por civis, é bombardeado pela Rússia - Reprodução

Publicado 16/03/2022 16:59

Um teatro ucraniano de Mariupol, utilizado como abrigo por "centenas de civis" foi atingido por um bombardeio russo, de acordo com informações divulgadas pela prefeitura da cidade nesta quarta-feira, 16.

"O avião jogou uma bomba no prédio onde centenas de civis estão abrigados. É impossível estabelecer o balanço de vítimas neste momento, porque os bombardeios continuam", escreveu a prefeitura no Telegram ao postar uma foto do teatro parcialmente destruído.



"A entrada do refúgio está bloqueada pelos escombros. Estamos verificando informações sobre as vítimas", acrescentou a instituição.



O ministério de Defesa russo negou ter atacado o teatro e atribuiu a explosão a um batalhão nacionalista ucraniano, denominado Azov. Moscou já tinha responsabilizado esta unidade militar pelo bombardeio, na semana passada, de um hospital pediátrico e maternidade em Mariupol, que provocou indignação internacional.



Mais de 2.000 civis morreram na cidade, sitiada e bombardeada há vários dias pelas forças russas, segundo balanço das autoridades locais.