Avião da China Eastern Airlines caiu na vertical - Reprodução/Twitter

Publicado 21/03/2022 09:31 | Atualizado 21/03/2022 11:05

Pequim - Um avião da companhia China Eastern Airlines com 132 pessoas a bordo caiu nesta segunda-feira no sudoeste da China e o número de vítimas ainda é desconhecido, informou a Administração Chinesa de Aviação Civil (CAAC), sem divulgar um balanço de vítimas.



O avião "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", na região montanhosa de Guangxi, segundo a CAAC, que informou que a aeronave transportave 123 passageiros e nove membris da tripulação.

O presidente da China, Xi Jinping, se declarou "chocado" com o acidente, informou o canal público CCTV. Xi pediu uma investigação para "determinar as causas do acidente o mais rápido possível", segundo a emissora.

Equipes de resgate foram enviadas ao local. A imprensa local informou que, segundo os funcionários do aeroporto, o voo MU5735 da China Eastern Airlines não chegou a seu destino previsto em Guangzhou depois de ter decolado da cidade de Kunming (sudoeste) pouco depois das 13H00 (2H00 de Brasília).



O último grande acidente aéreo na China aconteceu em agosto de 2010, com o balanço de 42 mortes.



Veja o vídeo: