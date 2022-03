Destroços do Boeing-737 da China Eastern que caiu em uma área montanhosa no sudoeste da China - AFP

Publicado 22/03/2022 09:08 | Atualizado 22/03/2022 09:09

Wuzhou - As equipes de resgate lutavam nesta terça-feira, 22, contra a chuva e a lama na busca por vestígios das 132 pessoas que estavam a bordo do Boeing-737 da China Eastern que caiu em uma área montanhosa no sudoeste da China na segunda-feira.

As esperanças de encontrar sobreviventes são praticamente nulas um dia após o acidente do Boeing 737-800, provavelmente a catástrofe aérea com o maior número de mortes na China em quase três décadas.



As perguntas se acumulam sobre as causas do acidente com a aeronave, que perdeu mais de 26 mil pés (quase oito mil metros) em apenas três minutos, antes de cair em uma montanha na tarde (horário local) de segunda-feira.



A companhia aérea reconheceu que pessoas a bordo do voo, que viajava entre as cidades de Kunming (sudoeste) e Cantão (sul), morreram, mas não divulgou detalhes.



O presidente Xi Jinping ordenou uma investigação profunda para que as causas do acidente sejam determinadas o mais rápido possível.



Equipes de resgate, bombeiros e agentes de unidades de emergência seguiram para a área rural da região de Guangxi, local do acidente.



Os funcionários examinavam os pedaços queimados do avião e rastros do incêndio provocado. Um deles especulou que os passageiros teriam sido "totalmente incinerados" pela intensidade das chamas.



Um orador da região, que revelou apenas o sobrenome Ou, afirmou que ouviu um "barulho como um trovão" na tarde de segunda-feira, seguido por uma explosão violenta nas colinas próximas.



A imprensa estatal exibiu imagens das equipes de resgate na área da queda do avião, entre árvores derrubadas e pedaços do Boeing, incluindo uma peça com o símbolo da companhia aérea.



Outras imagens mostravam funcionários utilizando drones para facilitar as buscas no terreno íngreme e com vegetação densa.



O desastre aconteceu após uma queda vertical em alta velocidade, de acordo com um vídeo divulgado pela imprensa chinesa. A AFP não conseguiu verificar até o momento a autenticidade do vídeo.



Em Cantão, funcionários da companhia aérea ajudavam as famílias dos 123 passageiros e nove tripulantes do avião.



O voo MU5735, que decolou de Kunming pouco depois das 13h (2h de Brasília), "perdeu contato quando estava sobrevoando a cidade de Wuzhou", segundo um comunicado da Administração da Aviação Civil da China (CAAC).



"A companhia expressa profundas condolências pelos passageiros e os membros da tripulação que morreram no acidente", afirmou a China Eastern em um comunicado divulgado na segunda-feira à noite, sem apresentar mais informações.



A catástrofe provocou uma rápida de Xi Jinping, que se declarou "chocado".



A imprensa estatal afirmou que o vice-primeiro-ministro Liu He, muito próximo a Xi e que atua mais em questões econômicas, foi enviado à região para supervisionar as tarefas de resgate e investigação.



A Junta Nacional de Segurança no Transporte dos Estados Unidos anunciou que designou um especialista como representante nas investigações e que diretores da Boeing, General Eletric e da Administração Federal de Aviação atuarão como conselheiros técnicos.



De acordo com o rastreador de voos especializado FlightRadar24, a aeronave perdeu quase 21.250 pés (6.477 metros) em apenas um minuto antes de desaparecer dos monitores de radar.



Depois, após uma breve subida, despencou novamente, a 1.410 metros, segundo o FlightRadar24, para ficar 983 metros acima do solo. A aeronave desapareceu dos radares às 14h22 (3h22 de Brasília).



Jean-Paul Troadec, ex-diretor do Escritório de Investigação e Análises de Segurança Aérea da França, afirmou à AFP que é "muito cedo" para tirar conclusões, mas que os dados do FlightRadar são "muito incomuns".



Nos últimos anos, a China se destacou por elogiados padrões de segurança da aviação, apesar do rápido e amplo crescimento do setor nas últimas décadas.



A imprensa estatal informou que a companhia aérea suspendeu os voos com os modelos Boeing 737-800.



Em um comunicado, a fabricante americana afirmou que tenta "reunir mais informações" e trabalha com os clientes.



O acidente de voo comercial com mais vítimas fatais na China aconteceu em 1994, quando a queda de uma aeronave da China Northwest Airlines provocou a morte das 160 pessoas a bordo.