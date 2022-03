Escola foi destruída por bomba aérea russa em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, no dia 23 de março - AFP

Escola foi destruída por bomba aérea russa em Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, no dia 23 de marçoAFP

Publicado 24/03/2022 12:42 | Atualizado 24/03/2022 12:43

Kiev - Ao menos seis civis morreram e 15 ficaram feridos em um bombardeio nesta quinta-feira na cidade ucraniana de Kharkiv (nordeste), informou o governador regional, Oleg Siniegubov.

"De acordo com informações preliminares, seis civis morreram e 15 ficaram feridos e foram hospitalizados", afirmou Siniegubov em um vídeo publicado no Telegram.

O bombardeio, com armas de longo alcance, atingiu uma agência dos correios, ao lado da qual os moradores da cidade recebiam ajuda humanitária, afirmou Siniegubov, que denunciou um novo "crime dos ocupantes russos".

Segunda maior cidade do país, com quase 1,5 milhão de habitantes antes da guerra, Kharkiv fica a 40 km da fronteira com a Rússia.

Desde o início da invasão em 24 de fevereiro, a cidade é alvo de bombardeios russos que destruíram quase mil imóveis, a maioria residenciais, afirmou na segunda-feira o prefeito Igor Terekhov.