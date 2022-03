Lançamento de míssil nesta sexta - KCNA

Lançamento de míssil nesta sextaKCNA

Publicado 25/03/2022 15:52

A TV estatal da Coreia do Norte (KCNA) transmitiu, nesta sexta-feira, o lançamento do novo míssil balístico intercontinental (ICBM) do país. O vídeo exibido pela emissora com edições cinematográficas, mostram o líder, Kim Jong-Un, e outros dois oficiais que acompanham de perto toda a operação. Segundo ele, o teste teve como objetivo demonstrar o poder de sua força nuclear e dissuadir qualquer movimento militar dos Estados Unidos.

A atuação viralizou na internet com a narrativa do presidente como um astro de cinema. A cena dos três homens de costas para o míssil, como em um filme de ação, foi chamada de "Top Kim Jong Un", ao ser comparada com "Top Gun", filme estrelado por Tom Cruise. O videoclipe da música "Gangnam Style", sucesso da vizinha Coreia do Sul, em 2013, também foi lembrado e internautas disseram que a canção seria agora "Pyongyang Style", em referência à da capital norte-coreana.

Kim Jong-Un já chamou atenção da Internet antes. Em 2019 sugiram imagens do líder norte-coreano em uma cavalgada em um cavalo branco em uma montanha sagrada do país. Na época, a imprensa nacional disse que o passeio seria um "grande evento de importância fundamental" para o país.



O teste desta quinta-feira foi o primeiro lançamento de ICBM completo pela Coreia do Norte desde 2017. Dados apontam que o míssil atingiu altitudes maiores, além de ter ido mais longe do que mísseis anteriores da Coreia do Norte. O projétil caiu no mar a oeste do Japão.

Analistas apontam que o Hwasong-17 seria o maior míssil de combustível líquido já lançado por qualquer país a partir de um lançador móvel. "As forças estratégicas estão totalmente prontas para conter qualquer tentativa militar perigosa dos imperialistas dos EUA", disse Kim enquanto supervisionava o lançamento, disse a KCNA.



Líderes do G7 repudiaram o teste realizado pela Coreia do Norte e classificou o lançamento do míssil como imprudente. "Essas ações imprudentes ameaçam a paz e a segurança regionais e internacionais, representam um risco perigoso e imprevisível para a aviação civil internacional e a navegação marítima na região", diz nota do G7.

Preocupado, o presidente da Coreia do Sul, Yoon Suk-yeol, telefonou para o líder chinês, Xi Jinping, após o lançamento, e pediu um intermédio na situação e prometeu uma estratégia militar mais forte. A China, que é aliada da Coreia do Norte, pediu moderação.