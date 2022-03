Biden reafirma que artigo 5º da OTAN é um compromisso sagrado para os EUA - AFP

Publicado 26/03/2022 12:00

"Podem contar com isso (...) Pela sua liberdade e pela nossa", disse a seu homólogo polonês Andrzej Duda durante uma reunião em Varsóvia, em um momento de temos nesse país fronteiriço com a Rússia após a invasão da Ucrânia. EUA - O Presidente Joe Biden reafirmou, neste sábado, na Polônia, que o artigo 5º do tratado da OTAN - que estipula que um ataque contra um país membro da Aliança é um ataque contra todos do pacto - constitui um "compromisso sagrado" para os Estados Unidos."Podem contar com isso (...) Pela sua liberdade e pela nossa", disse a seu homólogo polonês Andrzej Duda durante uma reunião em Varsóvia, em um momento de temos nesse país fronteiriço com a Rússia após a invasão da Ucrânia.

A visita do presidente americano à Polônia acontece em um momento de inquietude no país sobre as intenções de Moscou depois que a Rússia invadiu a Ucrânia.

Biden também declarou que o presidente russo Vladimir Putin "contava com uma OTAN dividida", mas que essa divisão não se produziu.

Por sua parte, Andrzej Duda assegurou que as relações entre Polônia e Estados Unidos se verão "intensamente fortalecidas" pela visita do presidente americano.

Duda também disse que seu país é um aliado "sério" dos Estados Unidos e mencionou futuras cooperações com empresas americanas para projetos de centrais nucleares na Polônia, assim como seu desejo de que as empresas aeronáuticas polonesas possam participar da fabricação dos helicópteros americanos Black Hawk.